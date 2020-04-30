Kut’ül Amare Zaferi’nin 104’üncü yıl gururu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünü kutladı. Erdoğan, "Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı Kut'ül Amere Zaferi'nin 104. yıldönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay daTarihi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Osmanlı İmparatorluğu'nun emperyalistler tarafından dört koldan kuşatıldığı bir dönemde, İngilizlere karşı destansı bir zafer kazanıldığını vurguladı.