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Son dakika: İspanyol gribiyle birçok benzerlik taşıyor!

ölü ve vaka sayısı ile ilgili her yeni bir gelirken, yeni hastalar ile birlikte virüs hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Kurt, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, 1918-1919 yıllarında milyonlarca insanın ölümüne yol açan İspanyol gribiyle benzerlikler gösterdiğini söyledi. İşte, korona virüs salgını ile ilgili son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:03 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsü İspanyol gribiyle birçok benzerlik taşıyor!

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri hem dünyada hem de ülkemizde yakından takip ediliyor. Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnklılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Osmanlı'dan Cumhuriyete Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı" başlıklı panel, sanal ortamda düzenlendi. Merkezin müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Kurt, yüz yıl önce özellikle Avrupa'yı kasıp kavuran İspanyol gribinin belirtileri ve salgına karşı alınan önlemler göz önüne alındığında, Kovid-19 ile birçok açıdan benzediğini ifade etti.

İspanyol gribinin ilk olarak Amerika'da görüldüğünü ve 1. Dünya Savaşı sebebiyle Avrupa'ya gelen Amerikan askeri birliklerinden yayıldığını anlatan Doç. Dr. Kurt, "O dönemde hastalık çok büyük tahribata neden oluyor. 50 ile 100 milyon arasında insanın ölümüne sebep olmuştur." dedi.

Koronavirüs gibi İspanyol gribinin de ilk çıktığı dönemlerde ciddiye alınmadığını vurgulayan Kurt, şöyle devam etti:

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Son dakika: Corona virüsü İspanyol gribiyle birçok benzerlik taşıyor!
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