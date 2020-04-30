Son dakika: Corona virüsü İspanyol gribiyle birçok benzerlik taşıyor!

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri hem dünyada hem de ülkemizde yakından takip ediliyor. Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnklılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Osmanlı'dan Cumhuriyete Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı" başlıklı panel, sanal ortamda düzenlendi. Merkezin müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Kurt, yüz yıl önce özellikle Avrupa'yı kasıp kavuran İspanyol gribinin belirtileri ve salgına karşı alınan önlemler göz önüne alındığında, Kovid-19 ile birçok açıdan benzediğini ifade etti.

İspanyol gribinin ilk olarak Amerika'da görüldüğünü ve 1. Dünya Savaşı sebebiyle Avrupa'ya gelen Amerikan askeri birliklerinden yayıldığını anlatan Doç. Dr. Kurt, "O dönemde hastalık çok büyük tahribata neden oluyor. 50 ile 100 milyon arasında insanın ölümüne sebep olmuştur." dedi.

Koronavirüs gibi İspanyol gribinin de ilk çıktığı dönemlerde ciddiye alınmadığını vurgulayan Kurt, şöyle devam etti: