CHP topluma büyük zarar veriyor

SABAH'ın başlattığı yazı dizisinin ardından siyasiler de aile yapısını hedef alan eşcinsel hareket ve CHP ve barolar tarafından Diyanet'in hedef alınmasıyla ilgili tepkilerini dile getirdi.LGBTİ meselesi, aile kurumunu hedef alan başlı başına bir problemdir, ahlaki bir sorundur. Kasıtlı olarak sürekli gündeme getiriliyor. Özgürlük kisvesi altında özellikle gençlerimiz zehirlenmek isteniyor. CHP başta olmak üzere bazı muhalefet partilerinin eşcinsel harekete kısmen destek vermesi, sessiz kalması topluma büyük zarar vermektedir. Toplumu ayakta tutan değerler, siyaset üstüdür. Bugün aile kurumunun yıpratılması, geleceğimize vurulan bir darbe olacaktır. Nesillerimizi hedef alan bu tehlikeye karşı hukuki, siyasi ne ihtiyaç varsa yapılmalı, etkin bir sağlık desteği sunulmalı.Son günlerde giderek artan 'Diyanet düşmanlığına' karşı çıkıyoruz. Modern geçinen çürümüş çevreler, bu rezilliği yaptığı zaman onu görmezden gelen tavrın Atatürkçülükle, modernlikle, ilericilikle hiçbir alakası yoktur. Eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz. Kadıköy ve Şişli kent konseylerinin LGBT çocuklar paylaşımı geleceğimize yönelik bir cinayettir. CHP Genel Merkezi'nden ses yok. Onların da tavır alması lazım.CHP, Baro ve Kadıköy Belediyesi'nin itirazlarına bakıldığında inanan insanlar kendi inandığını söyleyemez hale gelecek... Var olan neyse söyleyeceğiz ve haykıracağız, tek tek tek insanları hedefleyen şeyler değil, genel ilkeden bahsediyoruz... Bunun karşısında duranlar kendileri ile çeliştiğini görmeleri lazım. Çocukları da bunu içine koyarak bir yeni normal ortaya konuyor. Diziler, çizgi filmler ile kadın ya da erkek hiçbir tercih yapılmayan, cinsiyetsiz bir yaşam tarzı inşa edilmeye çalışılıyor.CHP'nin ve Ankara barosunun açıklamaları kabul edilebilir değildir. Kutsal değerlere karşı yapılan bir nefret söylemidir. Diyanet İşleri Başkanı ilahi hükümleri göstermek için açıklama yapmıştır. İslam inancımızın gereği olan açıklamaları yapmıştır.