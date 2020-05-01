Diyanet’ten zekat hesaplama uygulaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde geliştirilen zekat hesaplama uygulamasıyla vatandaşlar zekatlarını kolaylıkla hesaplayabiliyor. Mobil uygulaması da hayata geçirilen sistem sayesinde vatandaşlar istedikleri zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabilecek.Vatandaşlar, zekathesapla. tdv.org internet sitesine girerek ya da TDV Zekat Hesaplama Mobil Uygulamasından, "Nakit ve Gayrimenkul", "Zirai Mahsul", gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabiliyor. Hesapladıkları zekatlarını hemen alt kısımda bulunan "Zekatınızı bağışlamak için tıklayın" butonuna basarak bagis.tdv.org sayfaya bağlanarak online olarak zekatlarını ihtiyaç sahiplerine buradan ulaştırabiliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu ayrıca, toplumun her kesiminin uygulamayı rahatlıkla kullanabilmesi ve aklında hiçbir soru işareti kalmaması için sesli tanıtım videosu da oluşturarak zekathesapla.tdv.org sitesine yükledi.