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’da şehit edilen görevlilerinin deşifre edilmesi ile ilgili soruşturmada flaş gelişme

mensubu şehidi ve ailesinin deşifre edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada firari durumda bulunan Birgün Gazetesi yazarı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. SABAH’ın edindiği bşlgilere göre ’da yaşayan Acarer’in, hakkında çıkarılan son yakalama kararı ile 4 ayrı soruşturma ve davadan yakalaması bulunuyor.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ABDURRAHMAN ŞİMŞEK Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 16:29 ABONE OL
Libya’da şehit edilen MİT görevlilerinin deşifre edilmesi ile ilgili soruşturmada flaş gelişme
'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi ve ailesini deşifre ettikleri nedeniyle tutuklanan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturma kapsamında firari olan Birgün Gazetesi'nde yazarlık yapan ve Artı TV'de program yapan Erk Acarer'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Halk TV'de skandal yayın: Yaşar Okuyan, Libya'da şehit düşen MİT mensuplarını canlı yayında deşifre etti | Video
MİT KANUNUNA MUHALEFET ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acarer hakkında MİT kanununun 27'ci maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi inceleyen Sulh Ceza Hakimliği Acarer hakkında yakalama kararı çıkarttı.

4 AYRI YAKALAMA KARARI

Acarer hakkında, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından yargılandığı 3 ayrı mahkeme tarafından hâlihazırda yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Acarer'in MİT şehidi ve ailesinin deşifre edilmesiyle ilgili davada verilen son yakalama kararı ile bu sayı 4 oldu.

SOSYAL MEDYADAN DEŞİFRE ETTİ

Erk Acarer'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 22 Şubat 2020 tarihinde şehit MİT görevlilerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü soruşturma kapsamında şüpheli yapıldığı öğrenildi. Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer'in 7 Nisan 2017 tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı ve bir daha geri dönmediği ve SABAH'ın istihbaratt kaynaklarından edindiği bilgilere göre Almanya'da firari bir durumda bulunduğu öğrenildi. MİT şehitlerinin ifşası soruşturmasında flaş ayrıntı MİT’çilerin deşifre edilmesi soruşturmasında flaş ifade! Muhtar maskeyi düşürdü MİT’çilerin deşifre edilmesi soruşturmasında flaş ifade! Muhtar maskeyi düşürdü MİT-polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı ODA TV’ci Barışlar’a ‘MİT’çiyi ifşa’ davası Şehit MİT’çiyi deşifre edenlere dava açıldı

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Libya’da şehit edilen MİT görevlilerinin deşifre edilmesi ile ilgili soruşturmada flaş gelişme
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