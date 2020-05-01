Libya’da şehit edilen MİT görevlilerinin deşifre edilmesi ile ilgili soruşturmada flaş gelişme
MİT mensubu şehidi ve ailesinin deşifre edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada firari durumda bulunan Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarıldı. SABAH’ın edindiği bşlgilere göre Almanya’da yaşayan Acarer’in, hakkında çıkarılan son yakalama kararı ile 4 ayrı soruşturma ve davadan yakalaması bulunuyor.
Giriş Tarihi: 1.5.2020 16:28Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 16:29ABONE OL
'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi ve ailesini deşifre ettikleri nedeniyle tutuklanan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturma kapsamında firari olan Birgün Gazetesi'nde yazarlık yapan ve Artı TV'de program yapan Erk Acarer'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acarer hakkında MİT kanununun 27'ci maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi inceleyen Sulh Ceza Hakimliği Acarer hakkında yakalama kararı çıkarttı.
4 AYRI YAKALAMA KARARI
Acarer hakkında, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından yargılandığı 3 ayrı mahkeme tarafından hâlihazırda yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Acarer'in MİT şehidi ve ailesinin deşifre edilmesiyle ilgili davada verilen son yakalama kararı ile bu sayı 4 oldu.