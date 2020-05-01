Savunmada ürünler en ufak parçasına kadar millileştirildi, kaynaklar Türkiye'de kaldı

Türkiye'nin lider teknoloji ve savunma şirketi ASELSAN, yurt dışından temin ettiği ürünler için yürüttüğü "millileştirme hamlesiyle" hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

2018 YILINDA BAŞLANDI

Firmanın ürün ağaçlarında bulunan malzemelerdeki dışa bağımlılığı azaltmak, tedarik sürecinde zorluklar yaşanan ürünleri milli/yerli olarak üretmek, tedarik maliyetlerini ve sürelerini düşürmek, teknolojik yetkinlik kazanmak amacıyla 2018 başında kurulan Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu bünyesinde millileştirme çalışmalarına başlandı.