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Savunmada ürünler en ufak parçasına kadar millileştirildi, kaynaklar 'de kaldı

, ihtiyaç duyduğu yaklaşık 450 ürünün yerli olanaklarla geliştirilmesi ve üretimi için kuruluş ve firmalara çağrıda bulundu. Millileştirilen 24 ürün özelinde 25 milyon dolar yurt içine döndürüldü. Şu anda 100'e yakın ürün için görüşmeler ve üretim süreci devam ediyor. 10 ürün için de doğrulama ve onay aşaması sürüyor.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 14:02 ABONE OL
Savunmada ürünler en ufak parçasına kadar millileştirildi, kaynaklar Türkiye'de kaldı

'nin lider teknoloji ve savunma şirketi , yurt dışından temin ettiği ürünler için yürüttüğü "millileştirme hamlesiyle" hem dışa bağımlılığı azaltıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

2018 YILINDA BAŞLANDI

Firmanın ürün ağaçlarında bulunan malzemelerdeki dışa bağımlılığı azaltmak, tedarik sürecinde zorluklar yaşanan ürünleri milli/yerli olarak üretmek, tedarik maliyetlerini ve sürelerini düşürmek, teknolojik yetkinlik kazanmak amacıyla 2018 başında kurulan Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu bünyesinde millileştirme çalışmalarına başlandı.

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Savunmada ürünler en ufak parçasına kadar millileştirildi, kaynaklar Türkiye'de kaldı
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