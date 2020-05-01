Son dakika: Darbeci Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var...

Libya'da üst üste ağır darbeler alan darbeci Hafter'e bağlı güçler ne yapacağını şaşırdı. Sık sık sivilleri hedef alan Hafter güçleri bugün de Trablus'un güneyine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda sivil yaralanırken, ölüler olduğu belirtiliyor.

GECEDEN İTİBAREN AĞIR DARBELER

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medyadaki sayfasından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, terörist Hafter milislerine ikmal sağlayan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı hedef aldı." ifadesini kullandı.

SEBHA KENTİ HAFTER'DEN DESTEĞİNİ ÇEKMİŞTİ

Libya'nın Sebha kenti sakinleri ortak bir açıklama yaparak, darbeci Hafter'den desteklerini çektiklerini ve UMH meşrü hükümetine destek vereceklerini duyurmuştu. Açıklamada, "Libya halkının ısrarla reddetmesine rağmen ülkeye bir Mısır tecrübesi yaşatılmaya çalışıyor" ifadelerini kullanan Sebhalılar, UMH'nin BM tarafından da tanındığına dikkat çektiler. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada da Libya'daki ölümlerden Hafter'in sorumlu olduğunun altı çizildi.

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