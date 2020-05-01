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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 'li başkana 3 bin 150 lira ceza

İlçe Başkanı sokağa çıkma kısıtlamasını dinlemeyerek sokağa çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 19:56 ABONE OL
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan CHP'li başkana 3 bin 150 lira ceza

CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan sokağa çıkma kısıtlamasını dinlemeyerek sokağa çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasında Bodrum sokaklarında çalışan işçilerle bir araya gelmişti. Aras'ın belediye işçilerine yaptığı ziyaretlerde, sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmasına rağmen CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan'ın da eşlik ettiğinin tespit edilmesi üzerine hakkında işlem yapıldı. İlçe Başkanı Halil Karahan'ın sosyal medya ve basında yer alan çöp toplama aracı üzerindeki fotoğraflarından hareketle yapılan işlem sonrasında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

Öte yandan Karahan ile birlikte bugün Bodrum genelinde 13 kişiye daha sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan CHP'li başkana 3 bin 150 lira ceza
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