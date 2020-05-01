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SON DAKİKA! Yeni yardım uçağımız bugün havalanıyor; Rota ...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 55 ülkenin ardından son olarak 'ye de bir tıbbi yardım yapılacağını açıkladı. Kalın açıklamasında "Tanı kiti, tulum, maske ve içeren kargo uçağı bu gece Somali'ye gidiyor" İşte dünyanın dört bir yanına yardım götüren ve coronavirüsle mücadelede örnek dayanışma gösteren yardım uçaklarımızla ilgili yeni gelişme

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 12:22 ABONE OL
SON DAKİKA! Yeni yardım uçağımız bugün havalanıyor; Rota Somali...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan kargo uçağının bu gece Somali'ye gideceğini bildirdi. Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'deki kıtlık nedeniyle on binlerce insanın öldüğü 2011 yılında yine bir ramazan günü bu dost ve kardeş ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somalililerin umudu olduğunu ve dünyanın dikkatini buradaki insani drama çektiğini belirtti.

"TÜRKİYE HEP YANINDA OLDU OLMAYA DEVAM EDİYOR"

İbrahim Kalın, "Somali'nin çehresi değişti. İnsan onuru korundu. Ve şimdi yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tanı kiti, tulum, maske ve tıbbi cihaz içeren kargo uçağı bu gece Somali'ye gidiyor. Salgınla mücadelede Türkiye kardeşlerinin yanındadır. İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin." ifadelerini kullandı.

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