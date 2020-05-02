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Son dakika: Dünyanın en prestijli bilim akademisine ilk kez bir Türk bilim kadını üye seçildi

'den gelen son dakika bilgisine göre dünyada büyük prestij sahibi olan 'ne ilk kez bir Türk bilim kadını üye olarak seçildi. Dünyanın en seçkin bilim kurumlarından Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin 157 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk kadını 'üye' olarak seçildi. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. , ilaç tasarımları üzerine çalışıyor. Şimdilerde Kovid-19'a çare olacak bir ilaç geliştirme projesinde de yer alan Prof. Dr. Bahar, 2016 yılında da ABD Başkanı Obama'nın davetlisi olarak Beyaz Saray'da bir konuşma yapmıştı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.5.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 09:50 ABONE OL
Son dakika: Dünyanın en prestijli bilim akademisine ilk kez bir Türk bilim kadını üye seçildi

Dünyanın en prestijli bilim akademisi Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin 157 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk bilim kadını, üyeliğe seçildi. 190'ı Nobel ödüllü, toplam 2 bin 900 üyesi bulunan akademiye seçildiğini geçtiğimiz pazartesi öğrenen Prof. Dr. Bahar, Demirören Haber Ajansı'na konuştu Prof. Dr. İvet Bahar, "Bu seçim aslında şimdiye dek yürüttüğüm araştırmaların saygın bir bilim kurumu tarafından kabul görmesi anlamına geliyor. Bu da çok gurur verici bir şey tabii" dedi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 15 yıllık kariyerinin ardından 2001 yılında 'ye giden ve halen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, kurucusu ve başkanı olduğu "Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi" bölümünde 120 kişilik bir ekibi yöneten Prof. Dr. Bahar, aynı zamanda Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH'in desteklediği projelerle biyolojik bilimler ve ilaç tasarımları alanında çalışmalar yürüten iki farklı merkezde daha başkanlık görevini yürütüyor.

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Son dakika: Dünyanın en prestijli bilim akademisine ilk kez bir Türk bilim kadını üye seçildi
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