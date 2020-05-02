İnternet evin açık kapısı, aileye görev düşüyor

SABAH'ın feministve eşcinselhareketinaile kurumununasıl tehditeden siyasi biryapıya büründüğünükonu alan yazıdizisinin ardından, akademikçevreler de konuya ilişkingörüşlerini dile getirdi.İnternetin evin açık kapısı olduğunu ve her türlü olumsuz bililerin bu kapıdan girdiğini belirten Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları kaydetti: "Erotik materyallere çok rahat ulaşabiliyor. Ona sunulan rol modelleri seçiyor. Çocuk bu tarz videolara giriyorsa anne ve baba gözetiminde olmalı ergenlik öncesinde. Yoksa taklit etmeye başlayabilir. Birlikte seyrederek gerekçeleriyle anne ve baba hayır demeli. Yasak, izleme deyip, fişi çekmek doğru bir yaklaşım değil. Aksi halde çocuk kendine haksız saldırı olarak algılıyor. Gerekçeleriyle anlatmak gerekiyor çocuğa. 18 yaş altı ergenleri anne ve babanın onaylamama hakkı var bunu bilsin. Böyle bir durumda anne ve babanın çocuğuna bilgiyi aktarma yükümlülüğü var. Toplumdaki sosyal normlar bozulmuş, aile normları da bozuluyor. Çocukların cinsel ifadelerini, karşı cinsle yapma konusunda yönlendirmediğinizde çocuk erkeğe kolay ulaşabiliyor ve kolay cinsel haza dönüştürebiliyor. Bunu öğreniyor. Biz bu normları korumak için özel çaba sarf etmeliyiz. Psikoloji, pedagojik açıdan anne ve baba rollerinin ayrılması gerekiyor."Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Yelda Tan da medyanın etkisine dikkat çekti. Tan, şöyle konuştu: "Çocukların cinsel kimlikleri belirginleştikçe toplumsal normlara göre renk tercihleri, oyuncak tercihleri, kıyafet tercihleri, arkadaş tercihleri kendi cinsel kimliği etrafında şekillenir. 8-9 yaşlarındaki kız veya erkek çocuklarının ya da karşı cinsiyette bile olsa çocukların öpüştürülmesi hiçbir zaman kabul edilebilinecek bir durum değildir. Son derece kötü bir davranış örneğinin normalize edilmesi ile sonuçlanabilir. Çünkü çocuk cinsel kimlik rollerini en başta ailesinde görerek öğrenir. Medyanın etkisi gerçekten çok büyük. Eğilimi olan bir bireyin 'fenomen' olan kişileri görmesi onları cesaretlendirebilmektedir."