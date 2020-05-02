Salgının yeni üssü Rusya

Koronavirüs salgınında dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 386 bin 637'ye ulaştı, 238 bin 780 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 75 bin 970 kişi iyileşti. Rusya ise salgının yeni üssü oldu. Ülkede 7 bin 933 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 114 bin 431'e, ölü sayısı bin 169'a ulaştı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip koronavirüse yakalandığını ve kendisini karantinaya alacağını açıkladı.Malezya'da işyerleri 4 Mayıs'ta açılıyor.ABD'de işini kaybedenlerin sayısı 30 milyonu geçti. 11 eyalette önlemler gevşetiliyor.Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi.Avustralya'nın birçok bölgesinde yasaklar hafifletildi.Danimarka'da 15 gün önce koronavirüs önlemlerindeki ilk esnekliklerin uygulamaya sokulmasının ardından olumsuz bir tablo gözlenmedi.Almanya, ibadethane, çocuk parkı, müze ve hayvanat bahçelerinin açılmasına yeşil ışık yaktı.İngiltere'de salgının neden olduğu "koronafobi" ekonomik durumu tehdit ediyor. Ülkenin yaklaşık yüzde 60'ı güvenli olsa da koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmaktan endişe duyuyor.