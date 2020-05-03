İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ünlü bestekârın şarkısını paylaştı

İstanbul'un en ünlü caddelerinin boş halini, sokaklardaki sessizliğin martı ve kuş seslerine dönüştüğünü ve İstanbul tarihi yapılarını ve sahillerini gösteren videoda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ünlü bestekâr Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" şarkısıyla birlikte paylaştı. İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaştığı İstanbul videosu ve 1950'lilerin ünlü müzisyeni ve Türkiye müzik tarihine adını yazdıran Yaşar Güvener'in hayatından anekdotlar:





BABASININ YOLUNDA İLERLEMİŞTİ

TRT Ankara Radyosu kanun sanatçısı Osman Güvenir'in oğlu olan Yaşar Güvenir Türkiye'nin ilk piyanist şarkıcılarındandı. Babası gibi oda canlı yayınlarda şarkılar söyledi, çeşitli müzik enstrümanları çaldı.

69 yıllık yaşamında birçok beste yapan ünlü müzisyen ilk olarak 17 yaşında Ankara Radyosu'nda şarkı söylemeye başladı. 1940 ve 1950'li yıllarda büyük bir kitleye hitap eden sanatçı, İstanbul Radyosu'nda canlı yayınlarla müzikseverlerle buluşuyordu. Yüzbinlerce müziksever sesini bu şekilde duymuştu.





YAŞAR GÜVENİR'İN ŞARKISINI OKUDU, İTALYAN MİNA ÜNLENDİ

Bestekârın başından 1950'lı yıllarda ilginç bir hadise de geçecekti. 1956 yılında bestelediği "My Crazy Baby" şarkısını Dalida ve Darıo Monero okusun diye Fransız editör Rose Marbout'a anlatmıştı. Fransa yerine İtalya'daki Anna Maria Quaini veya Mina Mazzini ismindeki ses sanatçısı bu şarkıyı sözlerini değiştirerek okumuştu.

ÜNLÜ BESTEKAR DAVA AÇIP KAZANMIŞTI

Güvenir, kendi bestesini okuyarak meşhur olan İtalyan Mina'nın sözlerini de değiştirildiğini öğrenince hem Ankara da hem de Fransa da dava açmıştı. Fransa'daki bir müzik editörüne şarkısını anlattığını belirten Güvenir, mahkemenin huzurunda şarkısını uzman isimlerin karşısında da okuyacaktı.

Bu davanın sonucunda plak şirketi davayı kaybedince editöre tazminat ödediği gibi yeni bir plak basılacaktı. Bestekâr Yaşar Güvenir'in adı bu plağın üzerine yazılıp "My Crazy Baby" adıyla tekrar basılmıştı.

"SAADET NEYMİŞ TATMADIM" İSİMLİ ŞARKISI HÂLÂ DİNLENİYOR

Türkiye'de bestesi yurt dışında ilk kez bir plakta yer alan bestekâr unvanına sahip Güvenir, ''Sensiz Saadet Neymiş Tatmadım, Bilemem ki'' adlı şarkısı gibi birçok şarkısı hâlâ Türkiye'de dinleniyor. Sanatçı Güvenir, kalp yetmezliğine bağlı yüksek tansiyon ve akciğer ödemi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 1998 yılında hastanede gördüğü tedavide solunum yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ:

Yaşar Güvenir'in şarkı sözleri ise şöyle: Sensiz saadet neymiş, Tatmadım bilememki, Alnımın yazısıymış, Ne yapsam silemem ki, Sensiz saadet neymiş, Tatmadım bilemem ki, Alnımın yazısıymış, Ne yapsam silemem ki, Seni uzaktan sevmek, Aşkların en güzeli, Alıştım hasretine, Gel desen gelemem ki, Seni uzaktan sevmek, Aşkların en güzeli, Alıştım hasretine, Gel desen gelemem ki."