Kaçak yapısı ortaya çıkan CHP'li İBB meclis üyesine AK Partili Göksu'dan anlamlı gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü Nadir Ataman'ın Büyükçekmece Kumburgaz'daki kaçak yapısı hakkında açıklamada bulundu.



GÖKSU: "BİZ RÖNTGENCİLİK YAPMAYACAĞIZ, BU KONUDA HUKUKUN VERECEĞİ KARARI BEKLEYECEĞİZ"

Göksu, "İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un boş arsasının fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi 𝐍𝐚𝐝𝐢𝐫 𝐀𝐭𝐚𝐦𝐚𝐧'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı ortaya çıktı. Tabi ki biz röntgencilik yapmayacağız, bu konuda hukukun vereceği kararı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.







İletişim Başkanımız @fahrettinaltun'un boş arsasının fotoğraflarını servis eden İBB CHP Meclis Üyesi 𝐍𝐚𝐝𝐢𝐫 𝐀𝐭𝐚𝐦𝐚𝐧'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı ortaya çıktı



Tabi ki biz röntegencilik yapmayacağız, bu konuda hukukun vereceği kararı bekleyeceğiz — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) May 3, 2020

HEM EMLAKÇI BİNASINA, HEM DE KONTEYNER İÇİN TEK YAPI BELGESİ ALMIŞ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Grup Sözcüsü ve Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın damadı Nadir Ataman'ın, Büyükçekmece Kumburgaz'da kaçak yapısının olduğu ortaya çıkmıştı.

Nadir Ataman'ın; hem emlakçı binasına, hem de konteyner için tek yapı belgesi aldığı tespit edildi. Emlakçı binasının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalandığı öğrenildi.



KONTEYNER YAPI İMAR BARIŞINDAN YARARLANMADI

Nadir Ataman'a ait konteyner yapının ise imar barışından yararlanamadığı bildirildi. Nadir Ataman'ın kaçak olduğu ve çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının imar barışından sonra bile alanını genişlettiği tespit edildi. Konteyner yapılar imar barışından yararlanamıyor.

Çiğ köfteci olarak kullanılan konteyner yapının devren satılık ilanının da verildiği öğrenildi.