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'nın '' uygulamasında yeni güncelleme: Maske kodu gelecek

Gelen son dakika bilgisine göre; 'nın hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen "" uygulaması ile artık maske kodu alınabilecek.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 23:05 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 23:05 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yeni güncelleme: Maske kodu gelecek

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.

Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor.

Hayat eve sığar uygulaması nedir ve nasıl çalışır? Hayat Eve Sığar aplikasyonunu indir ve koronavirüs risk yoğunluğu haritasını kontrol et

UYGULAMA RİSK DURUMUNU ANLIK GÖSTERİYOR

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.

Hayat eve sığar uygulaması nedir ve nasıl çalışır? Hayat Eve Sığar aplikasyonunu indir ve koronavirüs risk yoğunluğu haritasını kontrol et

HASTANE, ECZANE, MARKET GİBİ YERLER DE GÖSTERİLİYOR

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.

Hayat eve sığar uygulaması nedir ve nasıl çalışır? Hayat Eve Sığar aplikasyonunu indir ve koronavirüs risk yoğunluğu haritasını kontrol et

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Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında yeni güncelleme: Maske kodu gelecek
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