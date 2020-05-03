Samsun’daki helikopter ambulansı tarlasına almayan şahsa soruşturma

Samsun'da pes dedirten bir olay meydana gelmiş, Vezirköprü ilçesinde ambulans helikopter, tarla sahibinin buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyince kalp krizi geçiren hastayı alamadan geri dönmek zorunda kalmıştı.

Edinilen bilgiye göre, helikopterin tarlaya inmesine izin vermeyen şahısla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Başsavcılıkça gözaltı kararı verildi.

Ayrıca 112 Helikopter Ambulansının inmesine izin vermeyen şahsa idari yönden 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.