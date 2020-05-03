Veli Ağbaba’dan ahlaksız iftira

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu

"Ekrem İmamoğlu bu şahsın (Veli Ağbaba) iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz"

"ASLA AHLAKSIZ İFTİRALARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Selçuk Bayraktar, İBB Hukuk Müşavirliği'nin, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği yazıyı paylaştı. İBB Hukuk Müşavirliği'nin, mahkemeye gönderdiği yazıda; "T3 Vakfı'na herhangi bir ödeme yapılmamış ve herhangi ödeme taahhüdünde bulunulmamıştır" ifadeleri yer alıyor.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın T3 Vakfı hakkında ahlaksız iftiralarda bulunduğunu açıkladı.

Selçuk Bayraktar, "Ekrem İmamoğlu bu şahsın (Veli Ağbaba) iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz" ifadelerini kullandı.

VELİ AĞBABA, T3 VAKFINI HEDEF ALDI!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı ve "Selçuk Bayraktar, köşeye sıkışınca yalana sarılmış. Mahkemedeki savunmanız nakit bağış almadığınız yönünde. Bizim zaten nakit para ya da bağış iddiamız yok; T3'e 41 trilyon liralık destek verildiğini söylüyoruz. İBB'nin dosyaya gönderdiği bu protokol mü yalan?" iddiasında bulundu.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Veli Ağbaba'nın iddialarına belgeyle cevap verdi.

Bayraktar, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İBB Hukuk Müşavirliği'nin, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği yazıyı paylaştı.

İBB Hukuk Müşavirliği'nin, mahkemeye gönderdiği yazıda; "T3 Vakfı'na herhangi bir ödeme yapılmamış ve herhangi ödeme taahhüdünde bulunulmamıştır" ifadeleri yer alıyor.

"İMAMOĞLU BU ŞAHSIN İFTİRALARINI SİZ TEKZİP ETMEZSENİZ, DENEYAP'LARA İLİŞKİN PROTOKOLÜ T3 VAKFI OLARAK BİZ FESHEDECEĞİZ"

Selçuk Bayraktar, Veli Ağbaba'nın ahlaksız iftiralarda bulunduğunu açıkladı ve "Asla Milli Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceğiz. Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Ekrem İmamoğlu bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz" dedi.

"İBB NEDEN BU HİZMETLERİN REKLAMINI HER MECRADA YAPMAYA DEVAM EDIYOR?"

Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

"Kimseden 1 kuruş bağış, 1 metrekare devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye de devam ediyoruz.

İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var.

Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık.

Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız?

İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor?

Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz, biz T3 Vakfı olarak işbirliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz.

Ücretsiz eğitimlerimiz için mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var. Milli Tekonoloji Hamlesi"









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