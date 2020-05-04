Başkan Erdoğan normalleşme sürecini açıkladı: Eğitim ve sınav takvimi nasıl işleyecek

Başkan Erdoğan'ın eğitim konusunda normalleşme sürecini açıkladığı ilgili kısım şöyle:
"Eğitimde attığımız adımları da Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda belirledik.
Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak.
Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler.
Adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek."
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