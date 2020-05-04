Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan normalleşme sürecini açıkladı: Eğitim ve sınav takvimi nasıl işleyecek

Başkan Erdoğan normalleşme sürecini açıkladı: Eğitim ve sınav takvimi nasıl işleyecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan konuşmasında normalleşme sürecini ve takvimini açıkladı. Bir çok öğrenci eğitim takvimini ve sınav tarihlerini merak ediyordu. Başkan Erdoğan eğitimde normalleşme sürecini netliğe kavuşturdu.