Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan normalleşme sürecini açıkladı: Eğitim ve sınav takvimi nasıl işleyecek

Başkan Erdoğan normalleşme sürecini açıkladı: Eğitim ve sınav takvimi nasıl işleyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan konuşmasında normalleşme sürecini ve takvimini açıkladı. Bir çok öğrenci eğitim takvimini ve sınav tarihlerini merak ediyordu. Başkan Erdoğan eğitimde normalleşme sürecini netliğe kavuşturdu.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 20:04 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 20:15 ABONE OL
Başkan Erdoğan normalleşme sürecini açıkladı: Eğitim ve sınav takvimi nasıl işleyecek

Başkan Erdoğan'ın eğitim konusunda normalleşme sürecini açıkladığı ilgili kısım şöyle:

"Eğitimde attığımız adımları da Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda belirledik.

Son Dakika Haberi: Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak.

Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler.

Adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek."

Başkan Erdoğan: "İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor" | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan, normalleşme adımlarını sıraladı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan normalleşme sürecini açıkladı: Eğitim ve sınav takvimi nasıl işleyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA