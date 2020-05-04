Başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmıştı! TİHEK, resen inceleme başlattı

TİHEK: "KURULUMUZ TARAFINDAN ALINAN KARARLA RESEN INCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "İstanbul'da bir süpermarketin işe alım sürecinde, Didem B. isimli vatandaşa başörtüsü nedeniyle inanç temelli ayrımcılık yapıldığı iddiaları üzerine, Kurulumuz tarafından alınan kararla resen inceleme başlatılmıştır" denildi.





YALÇIN: "SUÇ İŞLEYEN BU HUKUK TANIMAZLARA HUKUKU ÖĞRETECEĞİZ"

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, suç işleyen bu hukuk tanımazlara hukuku öğreteceklerini söyledi.

Yalçın, "Hala mı ayrımcılık, hala mı saçmalık? Didem Hanım bu konuda istediğiniz takdirde gönüllü hukuk hizmeti vereceğiz. Suç işleyen bu hukuk tanımazlara hukuku öğreteceğiz. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun bu konularda kararları vardır. Bu konuyu da taşıyacağız" dedi.





İNAL: BU AYRIMCILIK VE NEFRET

Avukat Mustafa Doğan İnal da; MACRO Center'ı eleştirdi ve "Genç bir insanı sadece örtülü diye işten çıkartıp, gururunu kırdınız. Bu ayrımcılık ve nefret karşısında en yüksek perdeden ses vereceğiz ve sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.





USTA: KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Didem Batal'ın yaşadığı mağduriyetin takipçisi olduklarını açıkladı. Usta; "İstanbul'da bir süpermarketin başörtüsü nedeniyle bir kızımızı işe kabul etmediği iddiaları üzerine TİHEK, re'sen inceleme başlatmıştır. Biz de konunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.





DİDEM BATAL BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

MACRO Center'da çalışan Didem Batal başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını açıklamıştı. 28 Nisan'da insan kaynakları firması Adecco yetkilisiyle görüşüp, başörtülü kimlik ve özgeçmiş belgelerini sunarak işe kabûl edildiğini belirten Didem Batal, 29 Nisan sabahı Macro Center Akmerkez Şubesi'nde işe başladığını kaydetti.

Akşam 17.30 sıralarında şirketten arandığını anlatan Didem Batal "Başörtülü çalışamayacağım, mağazanın 'türbanlı istemediği', bir günlük ücretin yatırılacağı söylenilerek işten çıkarıldım" dedi. Bunun üzerine mağaza müdürüne giderek durumu anlattığını belirten Batal 'Başörtüsünü çıkarıp devam edebileceğimin imkanı olduğunu dile getirdi' diye konuştu. Didem Batal ayrıca tweetini silmesi için tehdit edildiğini açıkladı.

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