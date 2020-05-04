CHP’lilerin protesto ettikleri işadamı CHP’li Başkanın ortağı çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde her biri en az 10 bin metrekarelik bir alanı kapsayan 6 jeotermal sondaj kuyusu açılması ile ilgili işadamı Abdulvahap Çelik'e izin ve ruhsat verildiği iddia edilmişti. Arkeolojik SİT ve Birinci Derece Doğal SİT alanı içerisinde yer alan Ölüdeniz Plajı Lagünü'nde 2, Kayaköy Mahallesi Soğuksu Plajı mevkiinde 1, Delikliburun/Gemiler Sahili içerisinde 1 ve Darboğaz Plajı kuzeyindeki Oyukbaşı Tepesi mevkiinde 2 alan için izin aldığı ileri sürülen Çelik'e tepkiler gösterilmişti.

Çevrecilerin yanı sıra en büyük tepki gösterenlerin başında CHP'li isimler gelmişti. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Fethiye Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca ve bir grup vatandaş, Kayaköy Ören Yeri önünde toplanarak Çelik'i protesto etmişti.

CHP'Lİ BAŞKANIN ORTAĞI ÇIKTI

CHP'lilerin yoğun tepkisini alan ve Samsunlu olduğu bilinen Abdulvahap Çelik'in Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatı tamamlanan City Mall isimli alışveriş merkezinin arazisine Atakum Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci ile ortak olduğu ortaya çıktı.*

Ayrıca, Başkan Deveci'nin Çelik'in aynı zamanda avukatı olduğu, başkan seçilmesi sonrası avukatlığını eşi Gülay Deveci'ye devrettiği tespit edildi.

O GAZETECİ KONUŞTU

Konuyla ilgili araştırmalarıyla bilinen Gazeteci Hasan Çömlekçi, SABAH'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Fethiye Ölüdeniz'de 6 jeotermal kuyu açılacağı bilgisi Fethiye Ekoloji Derneği sosyal medyasında yer aldıktan sonra birçok basın yayın kuruluşu bunu haberleştirdi. Biz de olayı duyurduk. CHP'lilerin yaptığı eylemi de yayınladık. Ancak bir adım öte gidelim, sondaj izni alan işadamı Abdülvahap Çelik kimdir diye bakalım dedik. Araştırmalarımız doğrultusunda Çelik'in ortağı Samsunlu Başkan Cemil Deveci'nin eşi Gülay Deveci çıktı. Bunu Ticaret Sicil Gazetesi ile de belgeledik."

Muğla Fethiye'de dünyaca ünlü turizm yöreleri olan Kayaköy ve Ölüdeniz'de jeotermal enerji araması için sondaj kuyusu açma ruhsatı verildiği iddiaları CHP'liler tarafından gündeme getirilmişti. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ise söz konusu bölgenin 3 Mart 2020 günü Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'korumaya alınan hassas bölge' ilan edildiğini belirterek, "Bu durum ana muhalefet partisi yetkilileri tarafından bilindiği halde bölgede halkımızı yanlış bilgilendirmekte ve bir takım art niyetli faaliyetler içerisinde olduklarını görüyoruz. Bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyorlar" demişti.

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