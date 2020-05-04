DSÖ, Türkiye’deki huzurevi önlemlerini dünyaya ders olarak anlatacak

Dünya Sağlık Örgütü'nden ABD başta olmak üzere birçok ülkede ölümlerin en çok yaşandığı huzurevleri ve bakım kuruluşlarında Türkiye'nin aldığı tedbirler ve izlediği politikalara övgü yağdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile DSÖ yetkilileriyle huzurevleri ve bakım evlerinde alınan Kovid- 19 önlemlerine ilişkin video konferansla toplantı gerçekleştirildi.Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç toplantıda huzurevleri ve bakımevlerinde alınan önlemlere ilişkin sunum yaptı. Türkiye'de yaşlı hastalara tahsis edilen yatak ile suni solumun cihazı sayısının ortalamanın üzerinde olduğunu belirten Koç, ortaya konulan başarılı sonucun entegre sağlık ve bakım hizmeti uygulamasından kaynaklandığını söyledi.DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh da Türkiye'nin aldığı tedbir ve izlediği politikanın çok etkileyici olduğunu söyleyerek "Türkiye, huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor. Alınan bu tedbirleri bir yayın haline getirerek DSÖ içinde yayınlama kararı aldık. Gelecek hafta Avrupa Delegasyonu'nun da katılımıyla bir toplantı yapacağız" değerlendirmesini yaptı. Shaikh, önlemler ve testlerin sık kullanımı ve yaygınlığı konusundaki duyarlılık nedeniyle Türkiye'yi kutladı. Bakanlığa bağlı 426 huzurevi, yaşlı rehabilitasyon merkezinde 27 bin 500 yaşlıya bakım hizmeti verildiğini anımsatan Koç ise "İlk vakanın resmi olarak açıklanmasının ardından hızlı ve etkin mücadele için takip izleme birimi oluşturuldu. Tüm kuruluşlarda kişisel koruyucu donanımların, dezenfekte ürünlerinin anlık takipleri yapıldı. Aile Bilgi Sistemi üzerinden tüm ihtiyaçların, stokların takip edildiği bir modül oluşturuldu huzurevlerinden bağımsız alanlarda izolasyon kuruluşları oluşturduk. Hastalananı huzurevlerimize almadık, kendilerine izolasyon kuruluşlarında hizmet verdik. . 14 gün hastanede kalıyorlar ve taburcu olduklarında sosyal izolasyon kuruluşlarında hizmet alıyorlar. Diğer ülkelerde yaşlıların hasta olsalar da huzurevlerinde kalma, bizde ise tam tersine hastanede tedavi olmaları gerektiği anlayışı var" dedi.