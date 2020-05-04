İlahiyat ve tıp dünyasından iki acı kayıp

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Başakşehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu (52) hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi. 1968'de Tokat Zile'de dünyaya gelen Döngeloğlu, 1986- 1996 arasında memleketi Tokat'ta imamhatiplik yaptı. Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında TV programları hazırlayıp sunmuştu.Döngeloğlu'nun vefatı için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu da taziye mesajları yayımladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek "Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" mesajını paylaştı. SABAH