Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara müjde

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.10'da başlayan toplantı saat sürdü. Alınan kararlarla ilgili Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

200 MİLYARLIK DESTEK



Tüm adımları bilinçli, kararlı ve zamanlı bir şekilde attık. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz bilim kurulunun tavsiyeleri ışığında her türlü tedbiri aldık. Alınan tedbirlerden etkilenenler için destek programları hazırladık. Tutarı 200 milyar lirayı aştı. Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olanlara ilave nakdi yardımlar yaptık.

Başlattığımız Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 1 milyar 910 milyon lirayı buldu. Kampanyamız devam etmektedir.





57 ÜLKEYE YARDIM ETTİK



Kurduğumuz hava yolu köprüleriyle 65 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. 16 Nisan'dan beri vatanlarına kavuşturduğumuz kişi sayısı 29 bini buldu. Bu vatandaşlarımızı karantinada tuttuktan sonra evlerine göndererek hastalık taşınması riskinin önüne geçtik.

57 ayrı ülkeye yardım yaptık, destek verdik. Son olarak Somali'ye diğer tıbbi malzemelerin yanı sıra kendi üretimimiz olan solunum cihazlarını da hibe ettik. Bu cihazlar Somali'nin ilk solunum cihazları olarak devreye girdi. ABD başta olmak üzere, pek çok ülkeye malzemeleri gönderdik, gönderiyoruz. İlaç ve aşı geliştirme çabalarını sürdürüyoruz. Bugün koronavirüs küresel mukabele uluslararası taahhüt etkinliğine katılarak bu konudaki görüşlerimizi ve destek beyanlarımızı dünya ile paylaştık.





83 MİLYON VATANDAŞIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM



Hastalığın ağır etkilerinin görüldüğü 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirdiğimiz sokağa çıkma sınırlaması salgının yayılmasını ciddi oranda engelledi. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde hafta sonları ve resmi tatillerde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlandırmasının da salgınla mücadeleye büyük faydasının olduğunu biliyoruz. Hepsi de sağlık bakanlığımız bünyesindeki bilim kurulu ile aldığımız bu tedbirler sayesinde işte bugünlere geldik. 83 milyon vatandaşımızın her birine mücadeleye destek, gösterdikleri sabır için yine şahsım ve kabinem adına şükranlarımı sunuyorum.

Son dakika! Başkan Erdoğan, normalleşme adımlarını sıraladı | Video



NORMAL HAYATI DÖNMEYİ KADEME KADEME BAŞLATACAĞIZ



İnşallah bu gayretlerimizin karşılığını önümüzdeki dönemde hep birlikte alacağız. Tedbirlerin önemli bir kısmında 1,5 ayı geride bıraktık. Okuluna gidemeyen öğrencilerimizin, esnafımızın, işçimizin, gençlerimizin ve yaşlılarımızın hayatını sınırlandırmak zorunda kalan tüm insanlarımızın eski günlerini özlediklerini biliyoruz. Elbette normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Hastalığın daha ne kadar süreci, ilaçların bireylerin ne zaman kullanılacağı belli değildir. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. Sınırlamaların bir kısmı azaltılarak da olsa sürecektir. Salgının tamamen bitmediği ülkeler sebebiyle uluslararası seyahatlerin ne zaman tam olarak açılacağı halen belirsizliktir. Küresel ekonomik sarsıntının karşımıza nasıl bir tablo ortaya çıkartacağı meçhuldur.



NORMALLEŞME PLANI HAZIRLADIK



Önümüzdeki süreci dinamik şekilde yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda, tüm bakanlıklarımızın katılımıyla bir normalleşme planı hazırladık. Açıklayacağım plan halkımızın beklentileri ve bakanlıklarımzın çalışmalarıyla sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulunun görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir. Ancak bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu takvim bir anda Mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza geri dönüş anlamına gelmiyor. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım normalleşme planıyla, sadece vatandaşlarımızın günlük hayatlarını en iyi seviyeye getirmeye hedefliyoruz.