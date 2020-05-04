SON DAKİKA - Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi iyileşti? 4 Mayıs Bugün Türkiye corona virüsü tablosu ile vaka ve ölü sayısı son durum!

Son dakika haberler… Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklama ile Türkiye corona tablosu vaka sayısı, iyileşen sayısı gibi tüm veriler vatandaşlara duyuruldu. Buna göre; 11 Mart tarihinden itibaren ilk kez günlük hasta sayısının, iyileşen sayısının altında kaydedilmesi alınan tedbirlerin sonuç verdiğini gösterirken öte yandan Bakan Koca'nın paylaştığı son tabloya göre Geçtiğimiz gün ülkemizde bin 670 yeni vaka tespit edildi, 61 kişi ise hayatını kaybetti. Her gün olduğu gibi akşam saatlerinde açıklanan tabloda Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı gibi tüm rakamlar halkın bilgisine sunuldu. Son olarak gelen bilgiye göre geçtiğimiz gün Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 126 bin 45 olurken 3 bin 397 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizin devamından, 3 Mayıs Türkiye'de corona son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, son dakika corona virüs tablosu üzerinden vaka sayısı ve tüm detayları anlık olarak takip edebilirsiniz.

GÜNLER SONRA BİR İLK! CORONA VİRÜSÜ İYİLEŞEN SAYISI VAKA SAYISINI GEÇTİ…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de bugün bin 670 yeni vaka tespit edildi, 61 kişi ise hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 MART'TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak." dedi.

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 4 MAYIS KORONAVİRÜSÜ VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı güncel verilerle birlikte corona virüsü vaka ve ölü sayısını gün içerisinde kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Henüz 4 Mayıs verileri açıklanmamasına karşın haberimizde, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? Sorusunun yanıtına ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son tabloya erişebilirsiniz.

İşte detaylar…