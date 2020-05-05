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davasında mahkemeden son dakika kararı

suç örgütü davasında bugün sanıkların tutukluluk durumunun gözden geçirilmesi duruşması yapıldı. 80 tutuklu sanığın durumunu değerlendiren mahkeme, kuvvetli suç şüphesini gösteren delilleri gerekçe göstererek tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. İşte Adnan Oktar davasındaki son dakika gelişmesi...

Giriş Tarihi: 5.5.2020 15:21 Son Güncelleme: 5.5.2020 15:45 ABONE OL
Adnan Oktar davasında mahkemeden son dakika kararı

Adnan Oktar suç örgütü hakkında bugün gerçekleştirilen tutukluluk durumunun gözden geçirilmesi duruşmasında tutuklu 8 sanık hakkında karar verildi. SEGBİS bağlantısı üzerinden gerçekleştirilen duruşmada Sanık Adnan Oktar "Allah'tan bir talebim yok" dedi. Bütün sanık avukatları ve avukatların ifadeleri alındı.

SON DAKİKA KARARI: TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Mahkeme savcısı tüm sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına yeni tip koronavirüs arası

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Adnan Oktar davasında mahkemeden son dakika kararı
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