Adnan Oktar davasında mahkemeden son dakika kararı

Adnan Oktar suç örgütü hakkında bugün gerçekleştirilen tutukluluk durumunun gözden geçirilmesi duruşmasında tutuklu 8 sanık hakkında karar verildi. SEGBİS bağlantısı üzerinden gerçekleştirilen duruşmada Sanık Adnan Oktar "Allah'tan bir talebim yok" dedi. Bütün sanık avukatları ve avukatların ifadeleri alındı.
SON DAKİKA KARARI: TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNE DEVAM
Mahkeme savcısı tüm sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.Adnan Oktar organize suç örgütü davasına yeni tip koronavirüs arası