Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs verilerini açıkladı! İşte Türkiye'nin 5 Mayıs koronavirüs tablosu

Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Buna göre iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam ediyor. Alınan tebirler sayesinde, hastalık kontrol altına alınmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,5 Mayıs tarihine ait son Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Buna göre Türkiye'de 1832 yeni vaka yaşanırken, 59 kişi de vefat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız.

4 MAYIS CORONA VİRÜS VAKALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 35 bin 771 test yapıldı, 1614 yeni vaka tanısı konuldu. 64 kişi vefat etti ve 5 bin 015 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 1 milyon 171 bin 138, toplam vaka sayısı 127 bin 659, toplam vefat sayısı 3 bin 461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1384, toplam entübe hasta sayısı 727, toplam iyileşen hasta sayısı ise 68 bin 166 olarak açıklandı.



Bakan Fahrettin Koca, tablo ile birlikte yaptığı değerlendirmede, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde" dedi.

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