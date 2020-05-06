SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte corona virüs vaka sayısı

Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Buna göre iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam ediyor. Alınan tedbirler sayesinde, hastalık kontrol altına alınmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mayıs tarihine ait son corona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Buna göre Türkiye'de 2253 yeni vaka yaşanırken, 64 kişi de vefat etti.

Son dakika! Koronavirüsten 24 saatte 64 kişi vefat etti | Video

6 MAYIS KORONA VİRÜS VERİLERİ

Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız.

BAKAN KOCA'DAN CANLI YAYINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İkinci dönemin ilk günlerindeyiz. Tedbirlere uymak başarının garantisidir. Tedbirsiz davranmak koronavirüsün ortadan kalktığını varsaymaktır. Virüsü taşıyan insanların tamamının izole olduğunu düşünmek büyük yanılgıdır. Virüs şu an aramızda dolaşmaya devam ediyor. Virüs bindiğiniz asansörde, beklediğiniz durakta, markette, kalabalık caddede karşınıza çıkabilir. Bunu bilemezsiniz. Hiç tanımadığını taşıyıcıdan hastalığı alabilirsiniz. Salgın kontrol altına alınmıştır, virüs ile ilgili gerçekler değişmemiştir.

Bugüne kadar tedbirlere sıkı sıkıya uyulmasa bu duruma gelemez, ikinci dönemdeyiz diyemezdik. Şimdi aynı tedbirleri daha geniş bir alanda uygulamaya geçiyoruz. Ciddi her mücadelenin bir ödülü vardır. Haklıyız, dışarıdaki hayatı özledik. İşimizi düzene koyma isteği duyuyoruz. Küçük mutluluklar bile hayatımıza renk getirecek. Siz neler hissediyorsanız, bu mücadelede hayatını riske atanlar da aynı şeyleri hissediyor.

KORONAVİRÜS TEHDİDİ ORTADAN KALKMIŞ DEĞİLDİR

Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmektir. Yeni dönem, tedbirler ile özlemlerin sentezidir. Bu ödül büyük ödül değildir. Kontrolün kaybı ikinci dalganın habercisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Mevcut şartlar salgın kontrol altına alınmıştır. Öngörülerimiz daha somuttur. Ancak koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değildir. Risk varlığını daha uzun süre sürdürecek. Koronavirüs olayı 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybetti 2.Dünya Savaşı'nın ardından dünyanın yaşadığı en büyük ortak olaydır.



Normal hayata dönüş tüm dünyada yanlış bulunmaktadır. Biz bu fikri benimsemek zorundayız. Normale dönüş konuşulsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayın normalini oluşturuyoruz. Yeni normal için sağ duy ve motivasyon göstermeliyiz.

İKİNCİ DÖNEMİN ADINI AÇIKLADI

Salgın hastalık karşısındaki kazanımlarımızı korumalıyız. Birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. Bazı kısıtları gevşettiğimiz yeni döneme isim vermeyi önemli buluyorum. Bu isim kontrollü sosyal hayattır.

Kontrollü sosyal hayat ikinci dönemin stratejisidir. Özgür ama tedbirli bir yaşam tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önlemlerin alınıp alınmadığına bakacağız. İşimize gidebileceğiz ama yoğunluğa, mesafeye bakacağız. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız. Sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız.

Virüsün solunum ile bulaştığı kesindir. Sosyal mesafesiz maske virüsten korumaya yeterli olmayacaktır. İkisi birbirini tamamlayan iki unsurdur.

Kontrollü sosyal hayat sorumluluğun paylaşıldığı bir hayattır. Anlayışlı, sabırlı olmalıyız. Şuna yürekten inanıyorum, toplumumuzun pratik zekası akılcı çözümler üretecektir. Bütün insanlık salgına karşı benzer bir hayat yaşamaktadır. Buna öncülük edebiliriz.

Test sayımızı düşürmeyeceğiz, filyasyonu sürdüreceğiz. Tedavide tecrübemiz bize yol gösterecek. Sağlık ordumuzla eskisinden daha dikkatli olacağız. Sizden de aynısını bekliyoruz. Hedefimiz 0 vaka, başarıda istikrardır. Başarabileceğimizi biliyoruz.