Türkiye'den kurtarma destanı! Vatandaşımız Bolivya dağlarında bırakılmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı COVID-19 Destek ve Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye'nin yurtdışında yaptığı tahliyeleri anlatırken, yaşanan ilginç olaylardan da örnekler verdi. Dışişleri Bakanlığı'nı Bolivya'dan arayan bir vatandaş, turist olarak bulunduğu başkent La Paz'a 8 saatlik mesafedeki bir yerleşim yerinde koronavirüs yasaklarına yakalandığını, böbreklerinden rahatsız olduğunu ve tedavi imkânı bulamadığını iletti. Devreye Türkiye'nin La Paz Büyükelçisi Serap Özcoşkun girdi.

DİPLOMATİK ARAÇLA ALINDI

Özcoşkun o kurtarma operasyonunu şöyle anlattı:

"Vatandaşımızı aldığımız şehir Cochabamba. La Paz'a yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta. Ama burada yollar öylesine dar ve virajlı ki 8 saatte ancak ulaşabildik. Başkatip arkadaşımla birlikte hemen büyükelçilik aracını yola çıkarttım. Sıkı kurallar olması nedeniyle kordiplomatik araca bir vatandaşımızı kurtarmaya gittiğini gösteren yazı da astık. Vatandaşı bulunduğu yerden alıp hiç beklemeden büyükelçiliğimize getirdik. Kendisini bir süre ağırladık. Şans eseri La Paz'dan Sao Paulo'ya gidecek, dolu olan bir kargo uçağı bulduk. Ancak kendisini özel şahsa ait olan uçağa aldırmayı başararak Sao Paulo'ya gönderdik."

Çavuşoğlu'nun anlattığı bir diğer ilginç tahliye de Nijer'de yaşandı. Tahliyeye giden THY uçağının yakıtı Nijer'deki 41 derecelik hava sıcaklığı nedeniyle genleşti ve ağırlaştı. Uçağın havalanabilmesi için kargo kapasitesinin 3.5 ton azaltılması gerekti. Vatandaşlar gönüllü olarak eşyalarını Nijer'de bırakarak bulundukları yere göre çok daha soğuk olan Erzurum'a gidecek olan uçağa bindi. Vatandaşların bavulları THY yönetimi tarafından daha sonra iletilmek üzere tek tek toplandı.

103 ÜLKEDEN 65 BİN VATANDAŞ GETİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin katı kuralları gereği her vatandaşın tahliye talebinin karşılanamadığını, bazı vatandaşların da sınırdaş başka ülkelere kaydırılarak tahliye edildiğini söyledi. Çavuşoğlu tahliyeler ve yurtdışında hayatını kaybeden Türklerle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Maalesef bugüne kadar yurtdışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti. 350'den fazla cenazeyi Türkiye'ye getirdik."

Yurtdışından getirilenler öğrenci yurtlarında 14 gün karantinaya alındı.

EVCİL HAYVANLAR DA TAHLİYE EDİLECEK

Sağlık Bakanlığı, evcil hayvan giriş çıkışına yasak getirilmesi nedeniyle yurtdışında dostları ile mahsur kalan 105 vatandaşa yönelik müjdeli kararı aldı. Bakanlık, vatandaşların kedi, köpek, kuş ve süs balıkları ile ülkeye girişlerine izin verdi. Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, "Vatandaşların evde mi yurtta mı karantinaya alınacaklarına yönelik henüz alınmış bir karar yok. Karar ticari hayvanı kapsamıyor" dedi. - Hürriyet

Çavuşoğlu: 65 binden fazla vatandaşımızı getirdik