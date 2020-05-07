4 dakika ara ile ihanet! MİT şehitlerimizi böyle deşifre etmişler

Libya'da şehit düşen MİT mensuplarını deşifre ettikleri nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeninin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında düzenlenen iddianame 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte MİT şehidini deşifre eden şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

MİT ŞEHİDİNİ EŞ ZAMANLI DEŞİFRE ETMİŞLER

İddianamede MİT şehidinin ilk olarak kimler tarafından nasıl deşifre edildiği detaylı bir şekilde ifade ediliyor. Cumhuriyet Savcısı Yasin Erkal tarafından hazırlanan İddianamede, şüphelilerden Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in, @muratagirel isimli Twitter hesabından 22 Şubat tarihinde saat 23:06'da MİT mensuplarının isimlerini açık bir şekilde yazarak "Libya'da şehit olan ve birkaç şehidimiz var diyerek geçiştirilen, tören dahi yapılmadan defnedilen Case Officer meslek memuru kahraman şehitlerimizin isimleri ...." seklindeki mesajla birlikte MIT mensubu şehitlerin fotoğrafları ve kimlik bilgilerini paylaşarak ifşa ettiğinin tespit edildiği ifade edildi. İddianamenin devamında, Birgün Gazetesi yazarı firari şüpheli Erk Acarer'in, şüpheli Murat Ağırel'in anlatılan eylemiyle eş zamanlı olarak, @eacarer isimli Twitter hesabından 22 Şubat tarihinde saat 22:57'de "Erdoğan bugün Libya'da birkaç şehit dedi. Kaynaklarımız ise saldırının sarsıcı olduğunu iddia ederek, 2 çok önemli MIT personeli ile TSK'den üst düzey bir komutanın öldüğü, bir MİT personelinin ise yaralandığını belirtiyor. Genel Kurmay'ın detaylı açıklama yapacağını umuyoruz." şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi. Saat 23:02'de MİT mensubunun ismini açık bir şekilde yazarak "Mesela ... Kim midir? MİT Daire Başkan Yardımcısı..." şeklinde,

"GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ..."

Saat 23:14'te ise "Yaralı MİT personeli ... durumu nedir?" ve "Tuğgeneral'in ismini açıklayacak mısınız?" şeklinde mesajlar paylaşarak MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladığı, şehit MİT mensubu ....nın açık kimlik bilgilerini, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'ndaki görev ve konumu ile birlikte ilk defa deşifre ettiği, şehidin MİT Başkanlığı'ndaki görevi boyunca yürüttüğü faaliyetleri ve şehidin yürüttüğü faaliyetlerde birlikte görev aldığı diğer MİT mensuplarının faaliyetlerini ifşa etme özel kastıyla hareket ettiği anlaşıldı.

Erk Acarer ve Murat Ağırel'in ifşa eylemleri arasında sadece birkaç dakika zaman bulunması kaynaklarının aynı olduğu izlenimi uyandırdı.

'EMRİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ VERDİ'

İddianamede dikkat çeken bir başka konu ise Yeni Yaşam Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in MİT şehidinin deşifre edilmesi haberinin kendisi tarafından değil gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Ferhat Çelik tarafından gelen emirle girildiğini ifade etti. İddianamede 23-24 Şubat tarihlerinde, şüphelilerden Mehmet Ferhat Çelik'in genel yayın yönetmeni, Aydın Keser'in ise sorumlu yazı isleri müdürü olduğu Yeni Yasam isimli günlük gazete ve aynı gazetenin www.yeniyasamgazetesi1.com isimli internet sitesinde söz konusu ihanet haberlerinin yayınlandığı anlatıldı. Söz konusu gazetede 23 Şubat tarihinde yayımlanan "Libya'da Bir Albay Yaşamını Yitirdi" başlıklı yayında ve 24 Şubat tarihinde yayımlanan "Asker Ölümü Gizlendi Libya'da Birkaç Tane!" başlıklı ve yine devam niteliğinde gazetenin 9. Sayfasında yayınlanan yayın içeriklerinde MIT mensuplarının fotoğraflarının ve kimlik bilgilerinin paylaşılarak deşifre edildiği belirtildi.

KAYNAĞI GİZLEDİ AMA SAVCILIK DEŞİFRE ETTİ

Oda TV'de 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde imzası bulunan Hülya Kılınç'ın ifade sırasında kaynağını deşifre etmediği ancak savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kılınç'ın söz konusu fotoğrafları Akhisar Belediyesi Basın departmanında çalışan Eren Ekinci tarafından verildiği anlatıldı. İddianamede fotoğrafın verilmesi olayı şu şekilde anlatıldı:

"MİT MENSUPLARININ İFŞA EDİLDİĞİ ANLAŞILDI"

MİT mensuplarının deşifre edildiği soruşturmaya konu haberin yayınlanmasından bir gün önce 2 Mart 2020 tarihinde söz konusu fotoğrafları temin etmek maksadıyla törenin gerçekleştirildiği Akhisar İlçesi'ne giden şüpheli Hülya Kılınç'ın, fotoğrafları çeken şüpheli Eren Ekinci'yi saat 14:13'te arayarak 51 saniye görüştüğü, aynı gün saat 19:27'de tekrar arayarak 693 saniye (11 dakika 33 saniye) görüştüğü, şüpheli Eren Ekinci'den cenaze törenine ilişkin bilgileri aldığı ve şüpheli Ekinci'nin törende çektiği merhumla birlikte cenazeye katılan diğer MIT mensuplarının deşifre edildiği fotoğrafları whatsapp isimli haberleşme programı üzerinden şüpheli Hülya Kılınç'a gönderdiği, bu görüntülerin 3 Mart 2020 tarihinde Oda Tv isimli internet sitesinde yayınlandığı, MİT'in görev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerinin açıklandığı, yayımlandığı, yayıldığı ve MİT mensuplarının ifşa edildiği anlaşıldı.