0-14 yaş ve 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni hangi gün, saat kaçta ve ne zaman?

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek sorusu, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yanıt bulundu. Bilindiği gibi, bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 0-14 yaş ve 15-20 yaş grubunda olan çocuk ile gençlere belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma izni getirildiğini duyurdu. Böylelikle, kısmen de olsa '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu yanıtını buldu. Öte yandan, 0-14 yaş ve 15-20 yaş grubu sokağa çıkma yasağı izni hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NEREDEN ALINIR?

0-14 yaş ve 15-20 yaş grubunda olan çocuklar ile gençler başta olmak üzere, velileri de '20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl, nereden alınır?' sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından bu konuda genelge yayınlanırken sokağa çıkma izni alma gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Bakanlığın yaş gruplarına göre duyurduğu tarih ve saat dilimine göre, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede, 0-14 yaş ve 15-20 yaş grubundakilerin dışarı çıkabileceği gün ve saat dilimi açıklandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?

İşte, yaş gruplarına göre gün ve saat bilgisi;