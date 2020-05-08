Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri EBA TV için Başkan Erdoğan'dan bilgisayar istedi! Elif'in istediği bilgisayarı kaymakam teslim etti

TV için Başkan Erdoğan'dan bilgisayar istedi! Elif'in istediği bilgisayarı kaymakam teslim etti

'in Gönen ilçesinde 7. sınıf öğrencisi , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a hitaben CİMER üzerinden yaptığı başvuruda dile getirdiği isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Gönen Kaymakamı Arslan Yurt tarafından yerine getirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.5.2020 18:28 Son Güncelleme: 8.5.2020 18:29 ABONE OL
EBA TV için Başkan Erdoğan'dan bilgisayar istedi! Elif'in istediği bilgisayarı kaymakam teslim etti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Elif Sıla Gülgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben CİMER üzerinden yaptığı başvuruda dile getirdiği dizüstü bilgisayar isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Gönen Kaymakamı Arslan Yurt tarafından yerine getirildi.



Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla EBA TV üzerinden verilen eğitimi, küçük kardeşlerinin televizyon izlemesi nedeniyle kendisinin ve 8 yaşındaki kardeşinin takip edemediğini, bu nedenle dizüstü bilgisayara ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden öğrencinin bilgisayarı, hayırsever bir vatandaş aracılığıyla temin edilerek Gönen Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ekipleri tarafından ikametlerine yapılan sürpriz bir ziyaretle teslim edildi. Bilgisayarını teslim alan Elif Sıla'nın mutluluğu gözlerinden okunurken Vefa Sosyal Grubu Ekiplerine ve Kaymakam Arslan Yurt'a teşekkür etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
EBA TV için Başkan Erdoğan'dan bilgisayar istedi! Elif'in istediği bilgisayarı kaymakam teslim etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA