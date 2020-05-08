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SON DAKİKA: 8 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte corona virüs vaka sayısı

Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Buna göre iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam ediyor. Alınan tedbirler sayesinde, hastalık kontrol altına alınmaya başladı. Son olarak , 8 Mayıs tarihine ait son corona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. İşte 'nin güncel koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 8.5.2020 19:35 Son Güncelleme: 8.5.2020 19:50 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte corona virüs vaka sayısı

Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Buna göre iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam ediyor. Alınan tedbirler sayesinde, hastalık kontrol altına alınmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mayıs tarihine ait son corona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Buna göre Türkiye'de 1848 yeni vaka yaşanırken, 48 kişi de vefat etti.

Son dakika! 24 saatte 1.848 yeni vaka belirlendi | Video

8 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU
Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım.

BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI | Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı açıklandı! Türkiye'de 8 Mayıs corona virüsü koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı son durum!

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı! İşte corona virüs vaka sayısı
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