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Kısıtlama sonrası havadan görüntülendi

virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve ’ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. ’da kısıtlamayla birlikte boşalan drone ile havadan görüntülendi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.5.2020 07:23 Son Güncelleme: 9.5.2020 07:24 ABONE OL
Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'da haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Korona virüs öncesinde normal şartlarda çok yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de kısıtlama sonrası boş kaldığı görüldü. Kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.
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Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
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