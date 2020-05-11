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’da sabah saatlerinde yoğunluğu oluştu

Son dakika haber! 23 büyükşehir ve ilinde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da sona ermişti. ’da da ana arterlerde vatandaş ve yoğunluğu oluştu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.5.2020 07:54 Son Güncelleme: 11.5.2020 07:56 ABONE OL
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 9 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 24 ilde başlayan üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti.

İSTANBUL'DA BEKLENEN ARAÇ VE VATANDAŞ TRAFİĞİ OLUŞTU

2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'daki ana arterlerde beklenen araç ve vatandaş trafiği yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar evlerinden toplu taşıma araçlarına akın ettiler. Toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske, eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterdikleri görüldü.



E-5 KARAYOLU VE METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Şehrin önemli güzergâh noktalarından biri olan E-5 Karayolunda eski günlerdeki trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Mecidiyeköy ve Metrobüs duraklarında da vatandaşların telaşı görüldü.

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İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
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