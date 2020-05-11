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'ten 'ye getirilen Gülüşken, Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi

'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla 'ye getirilen 47 yaşındaki , tedavi olduğu 'nden taburcu edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.5.2020 23:10 Son Güncelleme: 11.5.2020 23:17 ABONE OL
İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken, Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi

Edinilen bilgiye göre, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek yoğun bakım servisine yatırılan ve Kovid-19 tedavisine başlanılan Gülüşken, bir süre sonra normal servisteki odaya alındı.

Yapılan tıbbi değerlendirmede, Kovid-19 hastalığının yanı sıra Gülüşken'in karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.

Gülüşken, değerlerinin tedavi sonrasında dengelenmesinin ve Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Emrullah Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la birlikte, 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

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İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Gülüşken, Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi
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