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Savcılık Karşıyaka Hakimi Sarısu'nun DHKP-C sanığı hakkındaki paylaşımları nedeniyle harekete geçti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt talimatıyla başlatılan ölüm orucunda ölen DHKP-C sanığı için sosyal medya hesabından ağıt yakarcasına paylaşımlar yapan Karşıyaka Hakimi hakkında ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçu kapsamında soruşturma başlattı. HSK ise başlatılan idari soruşturma kapsamında Karşıyaka Adliyesi’ne müfettiş gönderdi.

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Giriş Tarihi: 12.5.2020 12:05 Son Güncelleme: 12.5.2020 12:09 ABONE OL
Savcılık Karşıyaka Hakimi Sarısu'nun DHKP-C sanığı hakkındaki paylaşımları nedeniyle harekete geçti

Ceza Mahkemesi'nde DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan Grup Yorum mensubu İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul Gazi Mahallesi'nde gerekse de Kayseri'de güvenlik güçlerine saldırmıştı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek gelmişti. İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu.

Hâkim Pehlivan Twitter'daki hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaşarak, Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!' demişti. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaşmıştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmıştı.

HSK'DAN SONRA BAŞSAVCILIK'TA HAREKETE GEÇTİ

Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında ilk olarak Hakimler Savcılar Kurulu idari soruşturma başlatmıştı. Adli olarak ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiği öğrenildi. Başsavcılık, Pehlivan hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında soruşturma başlattı. Pehlivan hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında paylaşımları emniyet güçlerince tutanak altına alındı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Diğer yandan HSK tarafından Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir HSK müfettişinin Karşıyaka Adliyesi'ne gönderildiği öğrenildi.

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Savcılık Karşıyaka Hakimi Sarısu'nun DHKP-C sanığı hakkındaki paylaşımları nedeniyle harekete geçti
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