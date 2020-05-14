Eski istihbaratçı Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve tutuklu sanıklar Enver Altaylı ve Metin Can Yılmaz'ın katılmadığı duruşmada eski istihbaratçı Mehmet Barıner ile tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Mahkemeye gönderdiği dilekçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle avukatıyla yeterli kadar görüşemediğini belirten Altaylı, bu nedenle etkin bir savunma hazırlayamadığı için duruşmalara katılamadığını aktardı.

Altaylı'nın avukatı Dilara Yılmaz da müvekkiliyle 2 aydan beri görüşemediğini dile getirerek "Bu nedenle etkin bir savunma hazırlayamadık. Savunma hakkımızı kullanabilmek için duruşmanın ertelenmesini talep ediyoruz. Duruşmayı geciktirmeye yönelik bir düşüncemiz yok. Sadece müvekkilimizin savunma hakkını etkili şekilde kullanmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Sarıdoğan da duruşmaları, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada hukuka ve usullere uygun bir yargılama yapıyoruz. Sanıklardan bazıları duruşma salonuna gelerek savunma yapmak istedi. Biz de uygun koşullar oluşturarak bu sanıkların savunmalarını duruşma salonunda aldık. İddianamenin hazırlanması ve kabulü koronavirüs salgınından çok önceydi. Savunma hazırlamak için aslında gerekli süre vardı. Buna rağmen müvekkiliniz savunma için ek süre istiyor. Gelinen aşamada tanınan hakkın kötüye kullanıldığını düşünmek istemiyoruz."

Daha sonra iddianamede hakkında, "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılması talep edilen Seda Chamatzoglou'na savunma yapması için söz verildi.

Soruşturma aşamasındaki ifadelerini kabul eden Chamatzoglou, bir tur şirketi çalışanı olduğunu, sanıklardan Enver Altaylı'yı tanımadığını söyledi.

Dava dosyasına nasıl dahil edildiği konusunda bilgisinin olmadığını savunan Chamatzoglou, sanıklardan birinin yurt dışına kaçırılmasına yönelik bir planda yer almadığını iddia etti.

Tutuksuz yargılandığını hatırlatan Chamatzoglou, yargılama sonunda beraatini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıkların bu hallerini devamına hükmetti.

Ayrıca gelecek celse bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesi için gerekli yazışmaların yapılmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıklardan Mehmet Barıner'in FETÖ mensubu olduğu ve "Mustafa" kod adıyla faaliyet yürüttüğü belirtildi. Barıner'in faaliyetlerini İran masasında görev yaptığı dönemde de sürdürdüğü, 1 Aralık 2016'da kamu görevinden ihraç edildiği bildirildi.

Barıner'in, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile üniversiteden tanıştıkları aktarılan iddianamede, Altaylı ve Yılmaz'ın, Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları kaydedildi. Barıner'in yurt dışına çıkarılmasıyla ABD'deki Halkbank davasını manipülatif şekilde etkilenmesinin amaçlandığı anlatıldı.

İddianamede, Altaylı'ya, "terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk", Yılmaz ve Barıner'e ise "terör örgütü üyeliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamaları yönetiliyor. Altaylı'nın 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, Yılmaz ve Barıner'in ise 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

Altaylı'nın FETÖ mensuplarının yurt dışına çıkarılması için damadının yanı sıra Türkiye ve Almanya vatandaşı Ali Serhat Ilıcak ile birlikte hareket ettiği aktarılan iddianamede, Ilıcak'ın Muğla'da temas kurduğu tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.