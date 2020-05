Orman ve hazine işgalcisi firari Can Dündar’a savcılıktan soruşturma

Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı ihanet gibi MİT TIR'ları haberi ardından hakkında başlatılan yargılama üzerine yurt dışına kaçan firari Can Dündar bilindiği gibi Berlin'de yaşıyor. Türkiye'nin aleyhine olacak her türlü iş ve işlemde ön plana çıkıp yurtdışından hainliğini sürdüren Can Dündar'ın geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bulunan villasını satıp parasını yurtdışına kaçırma operasyonu yaptığı fakat başarılı olamadığı ortaya çıkmıştı.Can Dündar'ın Kumbahçe'de ormanın yanı başında bulunan lüks villasının aynı zamanda ormanı işgal ettiği de belirlenmişti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Dündar'ın villasının devlet ormanı alanına 27 metre tecavüzlü olduğunu saptamıştı. Orman Bölge Müdürlüğü mühendislerinin önceki gün gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu, belirlenen işgal suç zabıt tutanağı altına alınmıştı. Tutanağı, adreslerinde bulunmayan Can Dündar ve eşi Dilek Dündar imzalamamıştı.

