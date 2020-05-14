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Son dakika: Otobüs bilet fiyatlarına geldi! 'de yayımlandı

Son dakika gelen bilgilere göre karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatları yeniden belirlendi. 'de yayımlanan tebliğe göre, 100 kilometre mesafede taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL, 2000 kilometre ve üzeri mesafede alınacak 500 TL olarak belirlendi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.5.2020 08:36 Son Güncelleme: 14.5.2020 08:38 ABONE OL
Son dakika: Otobüs bilet fiyatlarına tavan ücret geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğe göre, yolcu otobüsü bileti taban ve tavan fiyatları belirlendi. Tebliğe göre, KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak.

Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL olurken, 2000 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücretler ise mesafe arttıkça yükselecek.
Ayrıca, Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

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Son dakika: Otobüs bilet fiyatlarına tavan ücret geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı
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