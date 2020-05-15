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Hain saldırıya tepki: Terörün dini ırkı olmaz! Lanetliyoruz

Sivil Dayanışma İnisiyatifi (VAN SDİ) Dönem Sözcüsü , Özalp ilçesindeki hain saldırıyı lanetledi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.5.2020 14:19 ABONE OL
Hain saldırıya tepki: Terörün dini ırkı olmaz! Lanetliyoruz

Açıklamalarda bulunan Cevdet Arvas, bir Ramazan gününde Özalp ilçesi Eğribelen köyündeki vatandaşlar için insani yardımda bulunma niyetiyle çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun üyelerine yönelik yapılan hain ve alçak saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Gayeleri hiçbir zaman inşadan yana olmayan terör örgütü, imha mekanizmasını her zaman kullanmış ve güya kendinden gördüklerinin bile hiçbir zaman gözlerinin yaşına bakmamıştır. Alçaklıklarına zaman, mekan ve bölge farkı gözetmeksizin devam eden terör örgütü, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin'i şehit ettikleri gibi bu halka hizmet götüren vefalı insanları da hedef almıştır.

Güya Kürt halkı adına mücadele ettiğini söyleyen siyasi partiler, insanlık ve demokrasi havariliği yapanlar; bu ihanet karşısında hep sus pus olmuşlardır. Halkını koruyup kolladığını söyleyenler, terörün dini, dili, ırkı olamayacağını neden haykırmazlar. Gelin artık ihanetin adresini hep birlikte görelim ve kendini bilmez bu terör ve şer odaklarını artık çevremizden uzaklaştıralım. Vefa Sosyal Destek Grubuna yapılan insanlık dışı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz" dedi.

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Hain saldırıya tepki: Terörün dini ırkı olmaz! Lanetliyoruz
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