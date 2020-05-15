‘Mayın Tarlası’ mahkemelik oldu

Mayın ve mühimmat uzmanı emekli asker Ahmet Zengin, TR1 kanalında daha önce, "Mayın Tarlası" ismiyle 21 program yaptı. 2014 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak "Mayın Tarlası" ismini tescil ettiren Zengin, bir süre programlarına ara verdi. Ancak, bir süre önce billboardlarda Show Radyo'da aynı isimle programının tanıtım reklamının yapıldığını fark etti. İlgili radyoya ihtarname çekerek program isminin kendisine ait olduğunu bildirdi. İhtarnameye dönüş yapılmayınca da savcılığa şikayette bulundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Zengin, 2014 yılında Türk Patent Enstitüsü'nden aldığı marka tescil belgesini de dosyaya sundu. Dilekçesinde 'marka hakkına tecavüz' edildiğini ileri süren Ahmet Zengin, ilgili radyo yayınının durdurulmasını ve cezai işlemlerin yapılmasını talep etti.Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bilirkişi raporuna başvurdu. Raporda " ... Marka hakkına tecavüz hükümlerine aykırı bir durum oluştuğu" görüş ve kanaat belirtildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca, Show Radyo'nun sahibi Besri Gülseven ve genel yayın yönetmeni Özay Şendir hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu'nca, 'Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle ticari amaçla satın almak, bulundurmak, nakletmek veya depolamak' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Radyo Viva ve Show Radyo'nun Çarşamba günleri ortaklaşa yayınladıkları Mayın Tarlası isimli programda gazeteciler Murat Kelkitoğlu, Gülay Özdem ve Özay Şendir birlikte program yapıyor.