Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından faaliyete geçirilen Vefa Kıraathanesi projesi 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hayata geçirilmişti. Geçmişte olduğu gibi Vefa Kıraathanesi koronavirüs salgını döneminde de hizmet vermeye devam ediyor.

65 yaş üstüne vefalı davranış! Evlerinde traş ediyorlar | Video

KORONA DÖNEMİ 65 YAŞ ÜSTÜNE EVDE BERBERLİK HİZMETİ

Vefa Kıraathanesi'ne kayıtlı 65 yaş üzeri vatandaşların evlerine Pendik Belediyesi ekipleri berberleri bizzat götürüyor. Bu proje sayesinde koronavirüs döneminde de berberlik ihtiyacı olan yaşların evden çıkmadan ihtiyaçları sağlanmış oluyor.





SAÇ VE SAKAL TIRAŞI HİJYENE UYGUN

Pendik Belediyesi ekiplerinin götürdüğü berberler hijyene uygun bir şekilde giyiniyor ayrıca saç ve sakal tıraşında hijyene uygun ekipmanlar kullanılıyor. Yaşlı vatandaşların tıraş olduktan sonraki yüzündeki mutluluk ise görülmeye değer.

YÜZÜNÜZ HEP GÜLSÜN!

Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin'de bu projede yapılanları bir video ile sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşımında, "Vefa Kıraathanelerine kayıtlı 65 yaş ve üstü büyüklerimizin saç ve sakal tıraşı ihtiyaçlarını evlerinde uzman berberlerimiz eşliğinde gideriyoruz. Büyüklerimizin sağlığı ve ihtiyaçları için ekiplerimiz her daim nöbetteler. Sizleri seviyoruz, yüzünüz hep gülsün!" dedi.