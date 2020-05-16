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Bakan Şırnaklı çocuklarla… Şırnaklı çocuklar, doktor, polis, öğretmen ve başkan olmak istiyor!

İçişleri Bakanı , bugün Şırnaklı çocuklarla bir araya geldi. Şırnaklı çocuklarla konuşan Bakan Soylu, sosyal medyadan bu konuşmayı anlatan bir video paylaştı. Şırnaklı çocuklar arasında doktor, polis, öğretmen ve başkan olmak isteyenler var!

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Giriş Tarihi: 16.5.2020 23:44 Son Güncelleme: 16.5.2020 23:45 ABONE OL
Bakan Süleyman Soylu Şırnaklı çocuklarla… Şırnaklı çocuklar, doktor, polis, öğretmen ve başkan olmak istiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Namaz Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlerle iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayıp telefonla konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "En kıymetli iftar. Şırnak Namaz Dağı'nda kahramanlarımızla, soframızın bereketini paylaştık. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin!" dedi. Kısa bir süre sonra Şırnak'ta çocuklarla görüştüğü bir videoyu paylaştı.

Bakan Soylu Şırnaklı çocuklarla… Doktor, polis, öğretmen ve başkan olmak istiyorlar! | Video


ŞIRNAKLI ÇOCUKLAR DOKTOR, POLİS VE BAŞKAN OLMAK İSTİYOR!

Bakan Soylu, bu videoda çocuklarla sohbet etti. Soylu, "Sen ne olacaksın?" diye çocuklara sorular sordu. Çocuklardan birkaçı doktor olacağını söyledi. Soylu, "Hepiniz mi doktor olacaksınız?" diye gülerek sordu. O esnada bir başka çocuk hemen "Ben Başkan olacağım" dedi.

BAKAN SOYLU NASİHAT ETTİ

Çocuklar arasında öğretmen olmak isteyen de polis olmak isteyen de öğretmen olmak isteyen de var. Bayram harçlığı verileceğini söyleyen Bakan Soylu, Şırnaklı çocuklara "Siz çok çalışacaksınız, hepiniz büyüyeceksiniz, hepiniz işleriniz güzel yapacaksınız, anneleriniz, babalarınıza bakacaksınız" diyerek nasihat etti.

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Bakan Süleyman Soylu Şırnaklı çocuklarla… Şırnaklı çocuklar, doktor, polis, öğretmen ve başkan olmak istiyor!
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