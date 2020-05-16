Başkan Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı

DEV PROJENİN TEKNİK DETAYLARI

Erdoğan, video konferansla katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Tamamlama Töreni'nin ardından, projenin teknik detaylarının yer aldığı tabloyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

1915 ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN SEMBOLÜ

"Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu.

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TÜRKİYE ULAŞIMDA BÖLGESEL MERKEZ OLACAK

Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir." ifadeleriyle yapılan paylaşımda, tamamlandığında "dünyanın en uzunu" olacak köprünün 1915 Çanakkale Zaferi'nin sembolü olacağı vurgulandı.

ORTA AÇIKLIK 2023 METRE

Tablodaki bilgilere göre, 3 geliş-3 gidiş olmak üzere 6 şeritli köprünün iki kule arasındaki orta açıklık mesafesi 2023, toplam uzunluğu ise 3 bin 563 metre olacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ ÜNVANINI ALACAK

Dünyanın en uzun köprüsü olan Hyogo'daki Akashi Boğazı Köprüsü'nü geride bırakacak olan köprü, kuleler arasındaki mesafesiyle de "dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını elde edecek.

PROJENİN MALİYETİ 10,5 MİLYAR LİRA

Projenin 10,5 milyar liraya mal olacağı aktarılan tabloda, toplam otoyol uzunluğu 352 kilometre olan proje kapsamında, 6 viyadük, 7 köprü, 85 alt ve üst geçit ile 238 menfez yapılacağı kaydedildi.