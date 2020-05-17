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“İsimsizler Hareketi” adı altında provokasyon yapan grubun lideri Taylan Kulaçoğlu Ayvalık’ta gözaltına alındı

Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen “İsimsizler hareketi”elebaşı Taylan Kulaçoğlu Ayvalık’ta gözaltına alındı..

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 17.5.2020 17:51 ABONE OL
“İsimsizler Hareketi” adı altında provokasyon yapan grubun lideri Taylan Kulaçoğlu Ayvalık’ta gözaltına alındı

"İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesap açılmış ve Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyeti başlatılmıştı. İsimsizler'i kuran Taylan Kulaçoğlu, "Bizden olanları İsimsizler Hareketi'ne üye yapın" diyerek bunu takipçilerine duyurdu. İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyor.

Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.

‘İsimsizler’ Provokasyonu! Türkiye’de kargaşa çıkarmak istiyorlar

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“İsimsizler Hareketi” adı altında provokasyon yapan grubun lideri Taylan Kulaçoğlu Ayvalık’ta gözaltına alındı
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