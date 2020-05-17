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'nin 19 Mayıs özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu

Türk Hava Yolları () Basın Müşaviri Yahya Üstün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel uçuş için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturanların sayısının 2,5 milyonu aştığını duyurdu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.5.2020 19:29 Son Güncelleme: 17.5.2020 19:35 ABONE OL
THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek ve "TK1919" sefer sayısı ile icra edilecek uçuşla ilgili geri sayım başladı.

THY'nin tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler, "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturdu.

Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı.

THY Basın Müşaviri Üstün, Twitter'dan 19 Mayıs'taki anlamlı seferlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Üstün, "#TarihiYolculuk'ta 2,5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de 'http://tarihiyolculuk.com'dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım." ifadelerini kullandı.

THY tarihi yolculuk 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? Türk Hava Yolları'ndan 19 Mayıs'a özel tarihi yolculuk! THY HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI

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THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu
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