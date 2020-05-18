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Fotoğrafçı   'Dini Değerleri Aşağılamak' suçundan tutuklandı! Twitter’da hesabına erişimi kısıtladı

Sosyal medya hesabından İslam dinini ve Hz. Muhammed’e yönelik ağıza alınmayacak sözlerle hakaret eden fotoğrafçı   'Dini Değerleri Aşağılamak' suçu kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erez hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatırken, Twitter’ın da binlerce şikayet sonrası Erez’in hesabını askıya aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 18.5.2020 17:47 Son Güncelleme: 18.5.2020 17:57 ABONE OL
Fotoğrafçı Fırat Erez  'Dini Değerleri Aşağılamak' suçundan tutuklandı! Twitter’da hesabına erişimi kısıtladı

Fırat Erez sosyal medyadan kendisine gelen tepkileri de alıntılayarak, İslam dinini ve Hz. Muhammed'i hedef alan açıklamalarına devam etmişti. Erez'in İslam dini hakkında alınmayacak ifadelerine tepki diğer sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle emniyete çağrıda bulunmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Antalya emniyeti geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan provokatif içerikler paylaşan Fırat Erez hakkında harekete geçerek, gözaltına almıştı. Fırat Erez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Ekim 2017'de de gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye götürülerek nöbetçi sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Fırat Erez 'Dini Değerleri Aşağılamak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erez'in Twitter hesabı ise yaptığı paylaşımlar nedeniyle yoğun şikayete maruz kalınca geçici bir süreliğine askıya alındı.

İslam'a ve Hz. Muahammed'e hakaret eden fotoğrafçı Fırat Erez gözaltına alındı Son dakika: İslama ve Hz. Muhammed’e hakaret etmişti! Mason locası üyesi çıktı

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Fotoğrafçı Fırat Erez  'Dini Değerleri Aşağılamak' suçundan tutuklandı! Twitter’da hesabına erişimi kısıtladı
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