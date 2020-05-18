Fotoğrafçı Fırat Erez  'Dini Değerleri Aşağılamak' suçundan tutuklandı! Twitter’da hesabına erişimi kısıtladı

Fırat Erez sosyal medyadan kendisine gelen tepkileri de alıntılayarak, İslam dinini ve Hz. Muhammed'i hedef alan açıklamalarına devam etmişti. Erez'in İslam dini hakkında alınmayacak ifadelerine tepki diğer sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek aşağılama suçunu işlediği gerekçesiyle emniyete çağrıda bulunmuştu.





GÖZALTINA ALINDI

Antalya emniyeti geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan provokatif içerikler paylaşan Fırat Erez hakkında harekete geçerek, gözaltına almıştı. Fırat Erez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Ekim 2017'de de gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye götürülerek nöbetçi sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Fırat Erez 'Dini Değerleri Aşağılamak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erez'in Twitter hesabı ise yaptığı paylaşımlar nedeniyle yoğun şikayete maruz kalınca geçici bir süreliğine askıya alındı.





İslam'a ve Hz. Muahammed'e hakaret eden fotoğrafçı Fırat Erez gözaltına alındı

Son dakika: İslama ve Hz. Muhammed’e hakaret etmişti! Mason locası üyesi çıktı