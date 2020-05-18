İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay: Milliyetçileri kapıdan sokmam dedim, Akşener kabul etti...

Tiyatrocu Emre Kınay, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ndeki adaylık sürecini anlattı. Kınay, sosyalist olduğunu, sol ideolojiyi benimsediğini, bunu gizlemediğini söyledi. Kınay'a aday olduğu İYİ Parti'nin türkçülük vurgusu hatırlatıldı, sosyalist olmasına rağmen İYİ Parti'den neden aday olduğu soruldu. Kınay, sosyalist olduğunu, solcu olduğunu Meral Akşener'e bildirdiğini, "Milliyetçileri kapıdan içeri sokmam" dediğini söyledi. Akşener'in tüm bu şartları kabul ettiğini, bundan sonra aday olduğunu açıkladı.

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"MİLLİYETÇİLERİ KAPIDAN İÇERİ SOKMAM"

Haber Global televizyonunda Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Emre Kınay'a, Akşener'in "Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman" sözleri hatırlatıldı.

Kınay, Akşener ile bu noktada aynı fikri paylaşmadığını söyledi. Kınay, kendisini sosyalist, sol ideolojide gördüğünü ve bu durumun adaylık sürecinde de değişmediğini vurguladı. Kınay, Akşener ile arasında geçen diyaloğu da aktardı. Akşener'in aday olmasını istediği sırada, "Sosyalist olduğumu biliyor musunuz dedim, 'Evet' dedi. Siz bile gönderseniz milliyetçileri kapıdan içeri sokmam dedim, kabul ediyorsanız aday olurum dedim." Akşener, tüm şartlarımı kabul edince aday oldum." dedi.

AKŞENER VE İYİ PARTİ'YE SERT TEPKİ

Sosyal medyadan Meral Akşener ve İYİ Parti'ye Kınay'ın açıklamaları sonrası sert tepkiler gelirken, MHP kanadından da bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Mevlüt Karakaya, Twitter'dan Akşener'e tepki gösterdi, "Bu ne kepazelik Allah aşkına! MHP'de ülkücülüğümü yaşayamıyorum diyenler, şimdi mutlu musunuz?" diye sordu.