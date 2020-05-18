Muğla’nın muhteşem koyuna beton hançer!

Muğla'nın Milas İlçesi'nde bulunan Mazı Köyü'nün eşsiz koyu Molla İbrahim Koyu'ndaki beton bine muhteşem doğaya bir hançer gibi saplandı.

300-400 yıllık zeytinlikleriyle meşhur köyde bulunan muhteşem doğal güzellikteki koyda beton bir binanın yapım aşamasında olması hayrete düşürdü.





Karşı konulmaz doğası ve eşsiz koyları olan Mazı Köyü'nün en harika koyu olan Molla İbrahim Koyu'nda yapılan yapılaşma vatandaşı isyan ettirdi. 'Katliam' olarak nitelendirilen bu yapılaşma için CHP'li Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a seslenen vatandaşlar betonlaşmanın durmasını istedi.





BETONLAŞMA 2014'TE BAŞLAMIŞ



SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Molla İbrahim Koyu'ndaki binanın sahibi İstanbullu işadamı C.E… İşadamı bu arsayı 2014 yılında Gökbel'den Hamdi K. isimli bir şahıstan satın almış.





YIKIM KARARI VAR AMA UYGULANMIYOR



Aynı yıl arsanın avlusuna taş duvar yapılmaya başlandığı, ardından da binanın yapımına başlandığı öğrenildi. Bina ile ilgili zabıtanın tutanak tuttuğu, yıkım kararının olduğu, fakat halen bir işlem yapılmadığı belirlendi.

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