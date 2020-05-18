Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mayıs tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı veriye göre Türkiye'de bugün 1158 yeni vaka tespit edildi, 31 kişi ise hayatını kaybetti.

"VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEBİLİR DÜZEYDE SEYREDİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." dedi.

"YENİ VAKA SAYIMIZDA BEKLENEN DÜZEYDE BİR DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ"

Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." ifadelerini kullanmıştı.